LA LETTERA DEL TIFOSO: "Le due ciliegine a gennaio" di Davide

Cari cuori rossoneri. Che bel Milan! Che bel gruppo! Non so se riusciremo a vincere qualcosa quest'anno, ma quel che sento è che ci manca veramente poco per completare il gruppo e sarebbe un peccato non farlo già a gennaio. Non ho più parole per parlare bene dei nostri calciatori e della nostra dirigenza: li ringrazio tutti e spero che presto potremo tornare a tifare insieme allo stadio!

Penso come molti che servirebbe un difensore centrale. Kabak è il mio preferito, ma anche Simakan ed Ajer andrebbero bene. Segnalo anche Kilian di cui si parla poco e per il quale il Milan aveva già fatto un'offerta. Tutti giovani, alti ed in squadre che potrebbero aver necessità di monetizzare trovandosi in situazioni di bassa classifica.

Cosa mancherebbe? Penso tre "vice", cioè i sostituti di Ibra, Kessie ed Hernandez. Se per Ibra ci possiamo arrangiare e bene con Rebic e Leao (a me piace molto Scamacca, ma penso sia irraggiungibile a gennaio), se per il vice Theo possiamo arrangiarci con Dalot (a me piace Viña che avevamo seguito un anno fa), il vice Kessie non è rimandabile. Abbiamo tutti negli occhi gli errori di Krunic con il Celtic. Soumarè del Lille è forte ma penso costi troppo. Allora vi segnalo Bielik che è un'occasione. Gioca nella serie B inglese, al Derby County. Classe '97. Alto e capace a costruire e recuperare palloni. All'occorrenza difensore centrale. Perfetto e a buon mercato.

Per finire, il mio sogno è e rimane Szoboszlai ma la concorrenza è tanta anche se, essendoci la clausola a 25 milioni, come occasione è ghiotta: l'accordo è da trovare con il ragazzo e come vice Calha sarebbe perfetto.

Vi saluto, grazie a MilanNews e forza Milan!

Davide da Milano