LA LETTERA DEL TIFOSO: "Mercato Milan, comincerei da Upamecano" di Matteo

Salve Redazione di Milan News e un saluto a tutti i tifosi rossoneri, in questo periodo di quarantena pongo all’attenzione di voi gentili lettori tre possibili acquisti per rilanciare il progetto tecnico rossonero.

Il mio primo nome per il pacchetto difensivo è quello di Dayot Upamecano, difensore francese classe ‘99 in forza al Lipsia, con il contratto in scadenza a Giugno 2021. Sarebbe il giocatore ideale da affiancare a Romagnoli al centro della difesa; la valutazione del cartellino si aggira sui 35 milioni di euro, ma il Milan può fare leva su un contratto in scadenza tra 14 mesi per far scendere le pretese del Lipsia e può garantire al giocatore la centralità nel progetto e la titolarità nell’anno che conduce all’europeo.

Sandro Tonali può essere l’uomo giusto per affiancare Bennacer nella mediana rossonera, per strapparlo alla concorrenza di Juve ed Inter bisognerà mettere sul piatto circa 30 milioni di euro e qualche contropartita per far vacillare Cellino, puntando sul cuore rossonero del ragazzo e anche in questo caso un ruolo da protagonista e da titolare che al momento attuale altri top club non possono garantirgli.

Per il reparto offensivo andrei all-in per Timo Werner, lo vedo come giocatore che possa sostenere da solo il peso dell’attacco rossonero o in alternativa coesistere con un altro attaccante (Ibrahimovic). La valutazione dell’attaccante tedesco oscilla intorno ai 60 milioni di euro, i numeri realizzativi di questo centravanti nelle ultime stagioni non lasciano perplessità sulle capacità realizzative dello stesso. Sono operazioni difficili sia per la concorrenza di altri club, per un ridimensionamento delle cifre del mercato causate dal Covid-19, che per una questione economica. L’esborso totale si aggira intorno ai 120 milioni di euro, in parte ricavabili dalle cessioni di Calabria, Musacchio, Kessie, Paquetà e Leao che per svariati motivi non rientrano più nel progetto rossonero.

Naturalmente dovranno essere effettuate anche altre operazioni accessorie per completare la rosa, questo è solo un mio piccolo consiglio per gli acquisti.....

Un saluto a tutti i tifosi rossoneri.

Matteo Romagnoli