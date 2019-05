LA LETTERA DEL TIFOSO: "Non siamo l'Arsenal!" di Luca

Un saluto alla redazione di MilanNews.it e a tutti i tifosi rossoneri!

Ultimamente leggo di un Gazidis che vuole seguire il modello Arsenal o il modello Monaco, ma qualcuno dovrebbe spiegargli che lui attualmente si trova all'A.C. Milan, cioè il secondo club più titolato al mondo e uno dei pochi (se non l'unico) club che riesce a portare 1 milione di tifosi allo stadio.

Beh a questo signore vorrei spiegare che l'unico modello da seguire è il modello Milan, società che è diventata grande grazie ai vari Baresi, Maldini ecc.. gente cresciuta e rimasta al Milan fino a fine carriera, e una società che ha fatto grande il suo nome grazie alle VITTORIE in Europa e nel mondo, quindi non ci faccia diventare una squadretta di provincia che prende giovani talenti per poi rivenderli subito a soli scopi di bilancio.

quindi faccia pure le sue valutazioni a livello economico ma si ricordi che essere al Milan non è come essere in una qualsiasi altra società.

Forza Milan!

Luca