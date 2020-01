LA LETTERA DEL TIFOSO: "Passo dopo passo" di Gianni

Buona sera popolo milanista, domenica, dopo il primo tempo, mi era passata la fame, alla fine della partita avrei ripranzato. Il Milan è e deve essere quello del secondo tempo, a fine partita ho visto tutti i calciatori con la faccia stravolta dalla stanchezza, come è giusto che sia. Passo, passo stiamo crescendo e stiamo ritrovando dei giocatori che si erano troppo imbruttiti. Il problema era psicologico e per questo devo fare i complimenti a Pioli, consapevole che ci sono altri calciatori da recuperare psicologicamente. Sono più convinto di prima che abbiamo un'ottima rosa e, dopo la cessione di qualche esubero, lascerei la squadra con questi calciatori. Vedendo giocare Rebic prima di domenica, mi chiedevo, se in nazionale questo calciatore è devastante, come mai nel Milan non rende, oggi i fatti dicono che era un problema psicologico. Il Milan è una buona squadra in prospettiva futura, basta avere pazienza e non smantellarla. Forza Milan, sempre.

Gianni P.