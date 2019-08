LA LETTERA DEL TIFOSO: "Pazzo scambio" di Gian Luigi

Salve, mi chiamo Gian Luigi e sono un tifoso sfegatato del Milan.

Questi giorni si sente sempre più parlare della permanenza o meno di Suso.

Oramai è constatato che il Milan giocherà con il 4-3-1-2; e vedendo che tutte le grandi squadre hanno più punte in rosa, ho pensato ad un pazzo scambio. Perché non proporre lo scambio Suso-Icardi? Alla fine le vere prime punte nel Milan sono solo Piatek e Silva, mentre Leao potrebbe fare benissimo da seconda punta, come lo stesso Silva del resto. Quindi con un Icardi in più, e con Paquetà e Correa che potrebbero alternarsi sulla trequarti, potremmo davvero avere un Milan da favola. Per il resto sempre Forza Milan.

Gian Luigi