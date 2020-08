LA LETTERA DEL TIFOSO: "Perchè proprio Chiesa?" di Gianmarco

Negli ultimi giorni sono emerse delle voci, troppe voci a mio avviso, sul possibile approdo di Federico Chiesa in rossonero. Per quanto mi riguarda è un acquisto sbagliato, primo perché il prezzo del cartellino è molto alto poiché sappiamo quanto desideri guadagnare la Fiorentina dall'unico giocatore che abbia mercato, secondo perché non lo ritengo un giocatore da Milan soprattutto per il carattere. Spesso si tuffa si lamenta e come si dice dalle mie parti è ancora un "pischello". Piuttosto guarderei più sulla sostanza, andando a cercare una vecchia fiamma Gerard Deulofeu che tutti sappiamo amare Milano e la maglia rossonera, velocità piede e soprattutto cuore. Un'altra alternativa sarebbe Jeremie Boga che abbiamo imparato a conoscere in questa stagione grazie alle bellissime prestazioni in maglia nero verde. L'ultima idea (mia personale) sarebbe Lucas Moura ma probabilmente gli Spurs sparano altissimo per il cartellino ed ha anche un ingaggio alto per noi.

Grazie in anticipo e... FORZA MILAN

Gianmarco da Prato