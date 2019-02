LA LETTERA DEL TIFOSO: "Quando scambi le figurine"

Correva il campionato 1961/'62 il Milan, 3°in classifica, era ospite della Roma all'Olimpico Domenica 25.2.1962; stadio gremito, 55.000 spettatori, arbitro Lo Bello, giornata fredda ma assolata. Io entrai in curva Sud, tana romanista, pagando solo 100 Lire contro le 1.000 perchè l'allora nostro professore di ginnastica (frequentavo la 3a media) aveva omaggiato a tutta la classe la tessera della Roma Junior Club e così tutta la scolaresca in fila,esibendola al tornello, e avvolta da sciarpe e drappi giallorossi prese posto sulle gradinate.Il clima era a dir poco fantastico, io sono romano di nascita ma solo per solidarietà tifavo per la Roma (che a dire il vero in quegli anni non andava tanto bene) e così al fischio iniziale il primo pallone fù mosso elegantemente da un ragazzo, a quei tempi poco più che diciassettenne, che rispondeva al nome di Gianni Rivera! mi incantò per tutto il match con i suoi tocchi felpati e passaggi millimetrici, e poi assistei agli spunti deliziosi sotto porta di Josè Altafini, alle incornate di Barison, alle geometrie di Dino Sani, alla sapiente regia del duo Pivatelli Trapattoni e all'effetto diga di Capitan Cesare Maldini, e al lucchetto che Pelegalli mise al romanista Angellillo al quale non fece toccare un pallone!! Ed in panchina si sbracciava educamente, toccandosi di tanto in tanto la tesa del suo Borsalino il mitico Nereo Rocco! Che bella partita e la Roma rispondeva con i suoi Schiaffino, Manfredini, Picchio De Sisti, in porta Cudicini (detto "ragno") ed il libero della Roma Losi che dopo un bel fraseggio dell'attacco rossonero fece autogol al 45' e consentì al Milan di espugnare l'Olimpico! A 2 minuti dal novantesimo il portiere del Milan e della Nazionale Ghezzi con tuffo plastico alla sua destra deviò sul palo un missile da fuori area di Pestrin che avrebbe consentito alla Roma di pareggiare! Al triplice fischio finale del Sig. LoBello ci fu dalla curva Nord che ospitava qualche centinaio di tifosi rossoneri un'ovazione generale diretta a tutti i giocatori del Milan, dalla Sud invece i romanisti uscirono mesti ed imbronciati. Io assieme ai compagni di classe raggiunsi la fermata del bus per tornare a casa ma fummo superati da una spider rossa e nera con bandiere milaniste sventolanti e con a bordo dei giovani festanti nonostante si fosse alzata una gelida tramontana! Non so cosa mi prese in quell'istante, ma come colto dalla sindrome di San Paolo sulla via di Damasco,d'improvviso presi dalla tasca dei jeans il portafoglio, ne estrassi la tessera della Roma Junior Club la strappai e al suo posto misi, prendendola dall'altra tasca, la figurina dell'album Panini di Gianni Rivera che per puro caso avevo trovato il giorno prima nella bustina comprata in edicola. Mai casualità fu più profetica! E ai miei compagni rimasti attoniti nel vedere il mio folle gesto urlai a squarciagola: Forza Milan per sempre!!!!....(ancora qualcuno mi sta rincorrendo...." ..a Massimo ma che ca...o t'è saltato in testa?!?) Quell'anno il Milan conquistò il suo 8° scudetto! Il giorno dopo a scuola fui minacciosamente assediato dai compagni che ansiosamente chiedevano spiegazioni a riguardo del mio rapido voltabandiera; risposi che solo di mamma ce n'è una sola, la squadra si può scegliere,almeno fino a che si è bambini o bambinoni...e poi cosa si iniziava a fare a quei tempi? la collezione delle figurine dei calciatori sull'album della Panini (aveva esordito nelle edicole un anno prima) e allora via allo scambio!" Ho trovato Rivera, cosa mi dai in cambio?....ma forse non basta mezzo album!!!" E venendo ai giorni nostri: "ti dò Higuain e tu mi dai Piatek?" Ci sto, tutta la vita

Forza Milan!!! Un abbraccio

Massimo di Roma