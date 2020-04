LA LETTERA DEL TIFOSO: "Riprendiamo Locatelli" di Matteo

Buongiorno Redazione di Milan News, sicuramente il centrocampo sarà il ruolo che subirà il maggior restyling nel prossimo mercato. Il giocatore che rispetta i requisiti imposti dall’attuale proprietà per età, stipendio e soprattutto ,a mio parere, per qualità è Manuel Locatelli. Il centrocampista di Lecco ,sotto la sapiente guida di De Zerbi, ha compiuto il salto di qualità sia a livello di personalità che tecnico-tattico. Trovo che sia il giocatore ideale per affiancare Bennacer in in un centrocampo a due, ma allo stesso può ricoprire il ruolo di mezzala in un centrocampo composto da tre giocatori. Credo che sia l’estate giusta per riportarlo alla base, soprattutto per il valore di mercato ancora contenuto in quanto nella prossima stagione entrerà sicuramente nel giro della Nazionale di Mancini. Un saluto a tutti i tifosi rossoneri.

Matteo Romagnoli da Passo di Treia (Mc)