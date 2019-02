LA LETTERA DEL TIFOSO: "Scusami Rino. E sulla location del nuovo stadio..."

Buongiorno MilanNews, volevo innanzitutto fare i complimenti a tutti i ragazzi per le splendide prestazioni che stanno dando, e per i risultati ovviamente, ma soprattutto volevo scusarmi con Rino Gattuso e fargli i complimenti, perché l'ho giudicato molto probabilmente con troppa fretta!! Mentre invece devo dire che sta facendo un ottimo lavoro, quindi complimenti a tutti, complimenti a Leonardo e Maldini per gli acquisti fatti e speriamo in qualche ciliegina col mercato estivo!

Mentre invece aprirei una parentesi per quanto riguarda la questione STADIO! Il mio parere è che lo stadio andrebbe costruito nuovo, moderno, ma soprattutto che venga costruito nei pressi di Melegnano. Dico questo perché è sicuramente una location comoda a tutti, per quelli che arrivano dal sud, dall'Emilia, dalla Toscana, dal Piemonte dal Veneto, non si intaserebbero più le tangenziali, tutto sarebbe più scorrevole e la gente verrebbe allo stadio più volentieri. Questo è il mio modesto parere. Spero che venga ascoltato

Grazie di tutto

Forza Milan, forza Rino a presto

Alberto da Parma