LA LETTERA DEL TIFOSO: "Silenzio assordante" di Michael

Cari tifosi rossoneri,

Dopo lo spiacevole capitolo di Jeddah, in cui l'assai dubbio arbitraggio di Banti ha condizionato una gara giocata dai nostri a testa alta, contro un avversario nettamente più forte sulla carta, mi chiedo come sia possibile che la società non si esprima pubblicamente, non solo in merito alla condotta discutibile dell'arbitro, ma anche riguardo alla squalifica di Rino e del dott. Mario Brozzi, considerata, a mio parere, assurda, anche alla luce delle recenti dichiarazioni dello stesso Brozzi.

Personalmente, e credo che molti siano d'accordo con me, sarebbe giunto il momento, da parte della società, di rompere il silenzio e prendere posizione contro questi episodi, che stanno accadendo ormai con una certa frequenza da qualche anno a questa parte: la rispettabilità non la si riacquista solo sul campo, ma anche facendo valere le proprie posizioni, nel momento in cui ci si trova di fronte a situazioni come queste.

Infine vorrei condividere con voi questo mio timore, che mi è sorto leggendo degli articoli apparsi questa mattina su alcuni quotidiani: pare infatti che ci sia, all'interno della società, un possibile conflitto in atto e che vede contrapposti, da una parte, l'AD Gazidis con Moncada, sostenitori di una politica di acquisti di giovani promesse, e, dall'altra, i direttori Leonardo e Maldini, che vedono la necessità di investire su giocatori già formati e pronti.

La mia speranza è che queste divergenze, nel caso in cui ci fossero effettivamente, si ricompongano in fretta, confidando anche in un intervento diretto della proprietà (la quale forse avrebbe dovuto, fin da subito, delineare meglio gli ambiti di competenza di tutti), dal momento che il mercato non è lontano dalla chiusura e Rino necessita di rinforzi per centrare l'obiettivo quarto posto, imprescindibile per una rinascita del nostro club.

Un saluto a tutti e sempre forza Milan!

Michele M.