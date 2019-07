LA LETTERA DEL TIFOSO: "Trasformiamoci in Golia" di Leonardo

Inutile dire sempre le stesse cose, ormai noi tifosi ci siamo rassegnati.. Ci sarà una super Juventus, una grande Inter e un ottimo Napoli che lotteranno tra loro per i primi tre posti.

Noi dobbiamo accontentarci delle briciole che potrebbero cadere da un ipotetico quarto posto.. Brutta fine per una delle squadre più blasonate d'Europa.. Fuori dall'Europa League, per l'ennesima volta sotto la lente d'ingrandimento della Uefa e pronti a diventare un supermercato per le big.. Come se non bastasse, ogni giocatore che puntiamo finisce puntualmente in altri club anche meno gettonati... Quando mai nella storia gloriosa del Milan un giovane difensore avrebbe preferito lo Schalke 04?

Questa situazione si sarebbe verificata lo stesso in passato, ma solo per paura di confrontarsi con mostri come Maldini, Nesta, Stam, Costacurta ecc ecc.

Adesso si legge che perfino Vignato, un classe 2000, preferisce andare a fare panchina al Bayern Monaco...

Cosa deve succedere più?

Vogliamo parlare poi della ridicola offerta del Psg con 20 milioni + Areola in cambio del numero uno della Nazionale Italiana per i prossimi 15 anni???

La verità è che ormai nessuno ci rispetta più. Speriamo che i dirigenti inizino a tirare fuori gli attributi e che mister Giampaolo trovi la quadratura del cerchio almeno per quanto riguarda il gioco e la cattiveria agonistica!

Su ogni pallone dobbiamo andarci con la rabbia di chi viene costantemente insultato, emarginato, deriso..

Bisogna inoltre tenere i nostri fuoriclasse. Basta speculazioni su Donnarumma, non ha senso cederlo in questo modo! Con i prezzi che ci sono in giro, Gigio vale almeno 80 mln se si ragiona sulle caratteristiche tecniche e in prospettiva futura. Ha più senso invece cedere Suso e Castillejo, che sono inadatti al gioco di Giampaolo.

Non ha senso nemmeno cedere Cutrone a 25 mln. Allo stesso prezzo troveremmo un attaccante più forte?

Puntiamo sui giovani e teniamoci i nostri.

Donnarumma, Conti, Caldara, Romagnoli, Musacchio, Calabria, Calhanoglu, Paquetà, Kessie, Bonaventura, Piatek, Cutrone, André Silva, non mi sembra una cattiva base, e nemmeno i due nuovi arrivi.

Puntiamo altri giovani, come ad esempio Tonali, e qualche esperto come Lovren e sicuramente mettendoci il cuore, qualcosa di buono esce.

Basta svendere, basta ridicolizzare questi colori

Prima eravamo giganti, ma adesso possiamo ancora trasformarci in Golia... E sappiamo tutti com'è finita la storia tra i due....



Leonardo Marseglia da Ceglie Messapica (BR)