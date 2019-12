LA LETTERA DEL TIFOSO: "Tutto da rifare" di Gino

Buongiorno,

sono uno storico appassionato e tifoso abbonato dal 1989 all'AC Milan e ho vissuto prima anche trasferte per vedere la squadra del cuore rossonero, sono però confuso e rammaricato nel vedere quanta banalità, impreparazione, inconsistenza sia caduta sul Club.

Giocatori mediocri che si prendono licenze e libertà in campo e nei dopo gara che nemmeno nel campionato eccellenza si permetterebbero .

Dirigenti che sembra non si accorgano di ciò che che li circonda e che si sta consumando sul campo e fuori dal campo, inanellando negativamente scelte sbagliate e revisioni di rotta banali e incoerenti.

Una Proprietà assente che non si impone sugli stessi dirigenti e non li intimorisce a scelte adeguate, arrivando spero dopo tanti errori fatti anche a decidere per una loro eventuale sostituzione.

Non mi piace usare il solito messaggio Povero Milan, preferisco utilizzare “dilettanti allo sbaraglio“ e parlo di tutti. Questa classifica e situazione societaria sono colpa di tutti, proprio tutti.

L’ unica speranza rimasta è che arrivi al più presto una proprietà con le idee chiare ferma e decisa e competente che faccia l’ultima grande pulizia di questo Milan pieno di dilettanti.

Cordiali Saluti

Gino Romani