LA LETTERA DEL TIFOSO: "Un pensiero per i bambini rossoneri" di Luca

Ciao a tutti, ho 48 anni e anch'io come voi ho iniziato a tifare Milan negli anni 80. In quei tempi noi purtroppo per varie vicissitudini abbiamo toccato anche la serie B e, di conseguenza, quando andavo a scuola si veniva sempre presi in giro da interisti e juventini, e alla fine di questa storia siamo arrivati in cima al mondo. Vedete noi tifosi del Milan abbiamo una particolarità o siamo a terra o siamo in cima al mondo, è sempre stato così, non abbiamo vie di mezzo, so che non è semplice adesso ma siate sempre fieri dei nostri colori e del nostro stemma e abbiate pazienza, un giorno torneremo "IN CIMA AL MONDO". Noi tifosi del Milan abbiamo un motto da sempre, sia nel bene sia nel male "FORZA VECCHIO CUORE ROSSONERO". Ricordatevelo sempre.

Luca da Monza