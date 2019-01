LA LETTERA DEL TIFOSO: "Un profeta in patria" di Massimo

Cara redazione, cari tifosi.

I giorni di mercato, si sa, sono ricchi di nomi roboanti che fanno venire l’acquolina in bocca al solo pensiero che possano vestire i nostri colori. Tutti conosciamo la nostra situazione però e al netto di questa bisogna procedere con cautela. Comprare profili da top player per cifre insormontabili in modo da rendere il 4 posto un’ossessione economica ancor prima che sportiva servirebbe davvero? Comprare invece mezzi giocatori per circa 6 mesi- 1 anno (anche se a costi ridotti ) con scarse motivazioni o a fine carriera servirebbe? A mio modo di vedere la rosa completa ad oggi non è inferiore al 4 posto. Se proprio serve fare un acquisto esso deve rappresentare una via di mezzo tra le alternative sopracitate e deve essere un centrocampista. Allora perché non MARCO VERRATTI? Non trova spazio facilmente nel PSG, Leonardo lo prese ai tempi del Pescara ed è in ottimi rapporti con la dirigenza parigina. Inoltre un giocatore con quelle caratteristiche ci serve come l’aria. Italiano, con una discreta quantità di esperienza accumulata, anche in Champions e Nazionale. Chissà che non sia la volta buona per riportare un profeta in patria.

Massimo