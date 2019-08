LA LETTERA DEL TIFOSO: "Una posizione per Jack" di Michael

Buonasera,

Approfitto dello spazio riservato a noi tifosi e lettori per proporvi un'idea stuzzicante. Perché non provare ad adattare Bonaventura seconda punta? Come Castillejo, anche Jack nasce esterno d'attacco, ancor prima che mezz'ala. Ha grande corsa (come richiesto alle seconde punte di Giampaolo), dribbling e tecnica; ma è anche un calciatore intelligente, che vede bene il gioco e può quindi aprire linee di passaggio per Piatek, oltre che trovare lo spunto personale. Io la trovo, almeno per il momento, una soluzione intrigante e ideale anche per schierare un centrocampo composto da Paquetà, Bennacer e Calhanoglu che reputo essere il più qualitativo. Inoltre, risparmiando su una seconda punta, e dato l'acquisto di Rafael Leao, si potrebbe investire per acquistare un'altra prima punta di riserva.

Ringrazio la redazione di MilanNews per lo spazio riservato alle nostre opinioni.

Un grande saluto ai cuori rossoneri e sempre FORZA MILAN!