0-4 del Milan Primavera all'Empoli: Abate qualificato ai quarti di Coppa Primavera

vedi letture

I rossoneri di Ignazio Abate hanno trovato ieri una bella e importante vittoria negli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera. Nella trasferta contro l'Empoli, il Milan ha vinto 4-0 mettendo in scena una vera e propria dimostrazione di forza dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Cagliari e Lazio che hanno fatto scivolare, momentaneamente il Milan al 4^ posto con 23 punti.

Quest'oggi contro l'Empoli i rossoneri hanno legittimato fin da subito il proprio dominio, gestendo per 2-0 il primo tempo grazie ai gol di Liberali e Stalmach. Nella ripresa la storia della partita non cambia, anzi migliora per il Milan che trova ancora due reti con Magni e Paloschi. Milan ai quarti di finale di Coppa Italia con finalmente un sorriso ritrovato dopo i passi falsi nelle partite precedenti. Il giovane gruppo di Abate ha talento e idee di gioco, adesso la squadra deve riprendere coscienza e consapevolezza di provare a non cadere più in ostacoli di percorso, in una stagione sin qui molto positiva per i rossoneri.