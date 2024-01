Abate a Milan TV: "Contento dello spirito dei ragazzi. Ora dobbiamo creare un nuovo spirito di squadra"

Il Milan Primavera questa mattina non è andato oltro lo 0-0 nel big match casalingo di campionato giocato contro la Roma. I rossoneri rimangono a due lunghezze dai giallorossi terzi in classifica e perdono una posizione scivolando dal quarto al quinto posto in classifica. Al termine della partita mister Ignazio Abate è stato intervistato ai microfoni di Milan TV. Le sue parole.

Sulla partita: "Partita maschia, vera, da adulti. Abbiamo incontrato una squadra forte che sicuramente arriverà in fondo per andare a conquistare il titolo. Sono contento dei miei ragazzi. Nel primo tempo abbiamo avuto quattro palle gol per andare il vantaggio ed è il vero rammarico della giornata. Nel secondo tempo siamo stati più sterili, un po' per bravura loro e un po' per demeriti nostri che abbiamo rallentato troppo dopo la prima pressione".

Sulla squadra: "Sono contento dello spirito dei ragazzi. Arrivavamo dalla trasferta di Bergamo dove avevo visto una squadra sottotono, scarica dal punto di vista mentale. Ora dobbiamo essere bravi a ricompattarci e a creare un nuovo spirito di squadra. Molti ragazzi sono passati in pianta stabile in prima squadra, sono arrivati molti giovani che devono conoscersi per creare quell'alchimia per fare gli ultimi mesi di stagione con ambizione positiva"