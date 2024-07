MN - Iniziato oggi il raduno della Primavera di mister Guidi

È iniziato oggi, nel pomeriggio, il raduno del Milan Primavera di mister Guidi (qui le sue dichiarazioni il giorno del suo arrivo al Milan) al Puma House of Football con una rosa che, ovviamente, non è ancora completa e definitiva come per quanto riguarda il Milan Futuro e la Prima Squadra.

Comincia quindi la stagione del Milan U20 con una seduta pomeridiana: qualche test fisico, esercizi di riscaldamento e poi la consueta partitella finale.

di Antonio Vitiello.