Abate a Milan TV: "Vittoria per Tino. Contento perché superiamo i punti dell’anno scorso ed entriamo in zona playoff"

Al termine della gara di campionato di Primavera contro l’Empoli, vinta in rimonta per 3-2, mister Ignazio Abate ha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni:

Il ricordo di Tino: “Una giornata particolare per tutti noi, per tutti i ragazzi, per la famiglia Milan. Volevamo onorare la scomparsa di un caro amico che ci ha lasciato, Tino (Tino Borneo, allenatore U12, ndr). Ci stringiamo intorno alla famiglia e ci tenevamo a dedicargli questa vittoria”.

L’analisi sulla sfida: “Una partita molto molto difficile, a 5-6 giornate dalla fine i valori un po’ si equivalgono e si va avanti di cuore, di inerzia, di voglia, di motivazioni. Faceva un caldo incredibile oggi, l’abbiamo pagato sia noi che loro. Il primo tempo secondo me brutto e blando da parte di tutte e due le squadre, il secondo tempo invece abbiamo fatto bene. Dobbiamo un attimino migliorare nella cattiveria, dell’elettricità, di voler imporre il più ritmo al nostro gioco, invece anche sul secondo gol subito siamo andati leggeri, siamo andati sotto. Poi il cuore, la voglia e la qualità di questi ragazzi l’hanno ribaltata. Sono contento che abbiamo vinto una partita sporca. Sono contento per la classifica: superiamo i punti dell’anno scorso, entriamo in zona playoff, ci sono tanti lati positivi. Arriviamo da 2-3 settimane dove siamo stati poco insieme e quindi non è facile preparare le partite. Questo è un gruppo che quando si ritrova è molto affiatato. Adesso dobbiamo cercare di ritrovare un po’ di energie mentali e un po’ di brillantezza fisica”.