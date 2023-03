Abate a MTV: "Ho ricordato ai ragazzi le parole di Maldini. Il nostro obiettivo è creare profili per la Prima Squadra"

Ignazio Abate , tecnico del Milan Primavera, si è così espresso a MilanTV dopo la qualificazione alle Final Four di Youth League: "Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, di indescrivile. Penso a dove siamo partiti: squadra molto giovane, risultati altalenanti, ma stiamo crescendo nell'atteggiamento, nel rimanere dentro la partita, nel sacrificarsi; è giusto proporre un calcio con idee, ma senza atteggiamento non si vince. Ci abbiamo messo il cuore. Domenica abbiamo una finale in campionato ad Empoli. Andiamo avanti. Per il momento ce la godiamo: gruppo giovane, atteggiamento, rabbia. Oggi siamo entrati in gara piano piano, facendo 70-75 minuti da grande squadra".

"A me non piace trovare alibi, ma quando giochi in campionato contro 5 2003 avendo 6-7 2005 e 2006 è difficile vincere. Ma noi siamo cresciuti, anche a livello fisico. Il nostro obiettivo è creare qualche profilo per mandarlo in Prima Squadra. Poi vincere è importante perché aumenta l'autostima. Il gruppo è unito, si cresce anche dalle batoste. Abbiamo un cuore grande e ce la godiamo. Sono contento per i ragazzi e per la società. Ho ricordato le parole di Maldini: 'I treni passano una volta sola e bisogna coglierli al volo'. I giorni della firma del contratto lui e Massara mi hanno incitato a far bene in questa competizione: ci avevano visto lungo... Sono contento per tutto il mondo del settore giovanile del Milan".

È doveroso sognare ora...

"Adesso accantoniamo questa compezione. Sarà un mese importante per noi per la salvezza in Serie A, è una classifica strana; pensiamo al campionato. Poi le Final Four sono gare secche, devi avere la fortuna di arrivarci bene".