Abate spiega quali saranno gli obiettivi del Milan Primavera nella nuova stagione

Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, è stato intervistato da Milan TV.

Gli obiettivi della Primavera:

“Il risultato non deve essere un fine ma un mezzo per la crescita dei ragazzi. Giocare con 5 fuori quota al limite di età… Non siamo per questa filosofia. Crediamo che ad una certa età bisogna toccare con mano il calcio vero. Come ho detto prima abbiamo allestito una squadra giovane per accelerare qualche percorso e crediamo in questo. I giovani bisogna farli giocare, devono crescere, devono sbagliare, devono prendere qualche bella musata nei denti. Devono toccare con mano quello che serve per alzare il livello. La soddisfazione mia più grande dello scorso anno è sicuramente la Youth League, ha una risonanza particolare. Sono anche felice ed orgoglioso degli 11 punti in più nel girone di ritorno. È sinonimo che i ragazzi sono cresciuti. È stato sicuramente un percorso altalenante, ci sono state difficoltà nei primi mesi in un campionato che se giochi sotto età a livello fisico lo paghi. Poi sono cresciuti dal punto di vista fisico, mentale e delle conoscenze calcistiche e hanno fatto un bellissimo girone di ritorno. Ma oltre al risultato sono cresciuti in mentalità, che è giocare sempre con l’acqua alla gola, pensando sempre alla classifica dovendosi salvare per loro è stata un’esperienza incredibile e anche per me. Le pressioni erano forti e la soddisfazione finale è stata enorme”.