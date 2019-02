Acmilan - Roma superiore, Milan Primavera ko

Nella 17° giornata di campionato, la prima trasferta del girone di ritorno, il Milan Primavera è stato battuto 4-0 dalla Roma. Allo stadio Tre Fontane i giallorossi si sono dimostrati superiori, trascinati dalla tripletta di Cangiano e poi dal gol di Celar. Due reti per tempo e vittoria oggettivamente meritata, nonostante i rossoneri abbiano creato e sprecato diverse occasioni; anche il palo nel finale di Merletti. Aver dovuto rinunciare a Tsadjout ancora prima del calcio di inizio, per una botta non ancora del tutto smaltita, ha complicato i piani di Mister Giunti. La squadra ha provato a resistere ma ha messo in campo una prestazione al di sotto delle proprie possibilità. Una lezione da imparare in vista della prossima importante gara: sabato 9 alle 13.00, allo stadio Franco Ossola di Varese, arriverà la Juve.

IL TABELLINO

ROMA-MILAN 4-0

ROMA (4-3-3): Greco; Parodi, Cargnelutti (34'st Coccia), Bianda (31' Trasciani), Semeraro; Darboe (34'st Sdaigui), Pezzella, Simonetti; D'Orazio, Celar, Cangiano (34'st Besuijen). A disp.: Zamarion; Santese, Tripi; Bove, Nigro; Bamba, Bucri, Silipo. All.: De Rossi.

MILAN (4-3-1-2): Soncin; Barazzetta, Merletti, Ruggeri, Negri (12'st Abanda); Sala (35'st Mionic), Torrasi (35'st Haidara), Brescianini; Maldini (19'st Olzer); Capanni, Tonin (19'st Colombo). A disp.: Uzzo; Basani, Culotta, Martimbianco; Brambilla, Frigerio, Tsadjout. All.: Giunti.

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Gol: 16', 34' e 17'st Cangiano (R), 32'st Celar (R).

Ammoniti: 8'st Simonetti (R), 23'st Darboe (R).