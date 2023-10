Alle 11 gioca il Milan Primavera: al Puma - House of Football arriva la Sampdoria

vedi letture

Dopo la sconfitta in Youth League contro il PSG, per la Primavera del Milan è il momento di tornare a pensare al campionato: questa mattina alle 11 i rossoneri di Ignazio Abate, primi in classifica a pari punti con l'Inter, affronteranno infatti alla Puma - House of Football di Milano la Sampdoria che al momento è al quinto posto con 11 punti, a -6 dalle due milanesi.