Buona la prima per il Milan Primavera: 1-3 sul Monza. Oggi la prima classifica completa

Il Milan Primavera di Ignazio Abate ha vinto all'esordio stagionale in campionato contro il Monza. 3-1 il punteggio finale, a segno per i rossoneri Bonomi e Sia, autore di una doppietta; esordio nel secondo tempo per il classe 2008 Francesco Camarda. Vittorie ieri anche per Juventus, Atalanta, Verona, Bologna, Inter e Sassuolo. Oggi si chiude la prima giornata.