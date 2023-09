Camarda e Victor lanciano la Primavera, Sassuolo KO

La Primavera continua a stupire. Dopo i successi contro Monza e Bologna, i rossoneri di Mister Abate hanno ingranato la terza superando il Sassuolo 2-0. Allo stadio Ricci, il Milan ha dato continuità al convincente inizio di stagione, segnando un gol per tempo: il lampo di Victor ha aperto le danze nel primo tempo, la prima rete in categoria di Francesco Camarda ha chiuso i giochi nel finale. Il gol dell'attaccante è da record, il primo siglato da un classe 2008 in Primavera 1. Tre punti importanti, ottenuti da squadra matura e consapevole delle proprie qualità. I rossoneri non hanno concesso alcuna chance al Sassuolo lungo tutto l'arco dei novanta minuti di gioco, mostrandosi solidi dietro e aggressivi in pressione.

La terza vittoria in altrettante gare di campionato porta con se anche il primo clean sheet stagionale, mentre la novità di formazione di giornata è stata rappresentata dall'esordio da titolare di Vittorio Magni, propositivo sulla corsia arretrata di sinistra. Continuare a vincere e convincere è l'obiettivo dei rossoneri, attesi da due appuntamenti di spessore: al PUMA House of Football arrivano il Newcastle - martedì 19 settembre - per il debutto in Youth League - e la Juventus - sabato 23 - per la 4ª giornata di Primavera 1. Forza ragazzi!

LA CRONACA

L'avvio intenso ed energico da parte di entrambe le formazioni causa tanti contrasti nella zona centrale del campo, scontri che però non si trasformano in altrettante azioni pericolose. I rossoneri gestiscono il possesso e alzano il proprio baricentro con il passare dei minuti, affidandosi all'inventiva di Cuenca e Bonomi sulle corsie per scombinare la retroguardia neroverde. Al 22' Theiner rischia calciando addosso a Cuenca, mentre dieci minuti più tardi Cinquegrano stacca di testa senza inquadrare lo specchio. Al 36' il Milan sblocca il match: Victor controlla al limite dell'area e fulmina il portiere con un sinistro potente e angolato. 1-0 all'intervallo.

La prima occasione della ripresa è ancora per i rossoneri, il sinistro di Cuenca è respinto dall'estremo difensore avversario (49'). Il copione della sfida non cambia, ma il Milan abbassa il ritmo per gestire le energie alla ricerca del gol della sicurezza. L'organizzazione difensiva dei rossoneri risulta imperforabile per i padroni di casa, e il match si accende nuovamente nel finale. Al minuto 81 Camarda cambia lato per Bonomi che viene anticipato da Theiner, Perrucci ruba palla e conclude ma il suo destro è murato sulla linea. All'88' ecco il meritato raddoppio: Theiner è ancora protagonista e respinge la punizione insidiosa di Perrucci, sulla respinta Camarda è il più lesto di tutti e insacca di testa chiudendo la gara. Finisce 2-0.

IL TABELLINO

SASSUOLO-MILAN 0-2

SASSUOLO (4-2-3-1): Theiner; Lipani (32'st Knezovic), Ioannou, Cannavaro, Falasca; Caragea (1'st Pigati), Leone; Cinquegrano (1'st Parlato), Abubakar (1'st Seminari), Baldari (21'st Neophytou); Russo. A disp.: Scacchetti; Corradini, Danciutiu, Loeffen, Lopes, Piantedosi. All.: Bigica.

MILAN (4-2-3-1): Bartoccioni; Bakoune, Simić, Nsiala, Magni; Victor (33'st Perrucci), Malaspina; Cuenca (25'st Scotti), Zeroli, Bonomi (40'st Sala); Sia (25'st Camarda). A disp.: Raveyre, Torriani; Jiménez, Nissen, Parmiggiani; Stalmach; Liberali. All.: Abate.

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino.

Gol: 36' Victor (M), 43'st Camarda (M).

Ammoniti: 44' Bakoune (M), 18'st Leone (S), 26'st Bonomi (M), 30'st Camarda (M), 46'st Simić (M).