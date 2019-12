Croazia, il ct Dalic: "Rebic e Rakitic? So che a gennaio qualcuno di loro potrebbe trovare una nuova squadra e andare a giocare"

Il ct della Croazia, Zlatko Dalic, ha parlato a margine dei sorteggi di Euro 2020 e su Rebic e Rakitic ha dichiarato: "Rebic e Rakitic? So che a gennaio qualcuno di loro potrebbe trovare una nuova squadra e andare a giocare. È molto importante per noi. Come ho detto, abbiamo pochi calciatori di prima qualità ed è importante che questi arrivino all'Europeo in buone condizioni".