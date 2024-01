Cuenca a Milan TV dopo il pareggio con la Roma Primavera: "Potevamo essere più cattivi"

Il Milan Primavera questa mattina non è andato oltro lo 0-0 nel big match casalingo di campionato giocato contro la Roma. I rossoneri rimangono a due lunghezze dai giallorossi terzi in classifica e perdono una posizione scivolando dal quarto al quinto posto in classifica. Al termine della partita il 10 Hugo Cuenca è stato intervistato ai microfoni di Milan TV. Le sue parole.

Sulla partita: "Il lato positivo è che abbiamo fatto vedere che abbiamo spirito e voglia di vincere la partita. Potevamo essere più cattivi e sfruttare meglio le occasioni che abbiamo creato. Ma sono soddisfatto per la squadra perché abbiamo fatto una buona gara. Siamo stati concentrati anche a non prendere gol. Davanti dobbiamo essere più cattivi"