Europeo U19, ecco i convocati di Bollini: c'è Andrea Bozzolan

© foto di Antonio Vitiello

Alberto Bollini ha scelto i 20 Azzurrini che andranno a Malta per l'Europeo Under 19. Tra i selezionati c'è anche Andrea Bozzolan, terzino sinistro della Primavera rossonera. Il classe 2004 arriva da una stagione da 36 presenze e 6 assist in tutte le competizioni.

Di seguito l'elenco dei convocati:

Portieri: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Borussia M.), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (Benfica), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Luca D'Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito (Inter), Luis Hasa (Juventus), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).