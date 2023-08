FOTO MN - Milanello, in corso l'allenamento della Primavera di Abate

vedi letture

Come testimonia la foto scattata dall'inviato di Milannews.it, su uno dei campi di Milanello è in corso l'allenamento odierno della Primavera rossonera di Ignazio Abate che sta preparando il match casalingo di campionato di sabato contro il Bologna (calcio d'inizio alle 11). I giovani milanisti hanno iniziato la loro stagione ufficiale con una vittoria contro il Monza per 3-1.