Giunti a MTV: "Ci siamo appoggiati al triplo vantaggio, ma in Primavera può succedere di tutto. Non dobbiamo perdere la fiducia"

Federico Giunti, ai microfoni di Milan Tv, ha commentato il pareggio della Primavera del Milan contro il Chievo: “Speravo avessero capito il rischio corso sabato scorso. Abbiamo spento la luce nel secondo tempo, poi per fortuna l’abbiamo ripresa. Oggi ci siamo appoggiati sul triplo vantaggio che in questa categoria non vale perchè può succedere di tutto. Mi spiace non averlo fatto capire ai ragazzi. Ormai è andata, ho già avuto modo di punirli la settimana scorsa. Vorrei che capissero che ci giochiamo tutto. Purtroppo, questa squadra non ha mai trovato continuità, prima della partita forse un punto a Verona era un bel risultato. Ora stacchiamo con il campionato e andiamo a Viareggio. I tre attaccanti sono stati la fortuna nel primo tempo e la sfortuna nel secondo tempo perché hanno smesso di fare la fase difensiva. Spesso mettiamo in croce la linea difensiva ma spesso quando ti arrivano da tutte le parti vanno in difficoltà tutti. Abbiamo dilapidato il vantaggio. Ci sono altre partite. La positività la danno le vittorie, saremmo stati fuori dalla zona play out. Questa parentesi negativa non deve farci perdere fiducia”.