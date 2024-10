Guidi dopo la vittoria di Firenze: "Una bella vittoria dopo una prestazione estremamente propositiva"

Il Milan Primavera espugna il Viola Park e torna a vincere in campionato dopo tre giornate. Queste le parole rilasciate da mister Federico Guidi ai microfoni dei canali ufficiali del club nell'immediato post partita contro la Fiorentina.

Finalmente la squadra ha raccolto quanto seminato in questo mese

"Si, assolutamente. È stata una partita fatta bene, approcciata benissimo. Penso che la squadra abbia giocato molto bene in entrambi le fasi di gioco, soprattutto abbia espresso un'intensità che non è facile vedere sul campo. Sono ragazzi che si allenano quotidianamente, come vi ho detto a più riprese, in una maniera eccezionale, quindi qualche volta, nelle partite precedenti, non erano stati fortunati a raccogliere quello che sul campo avrebbero meritato, e oggi ce la siamo presa.

Una bella vittoria dopo una prestazione estremamente positiva, e davanti avevamo una squadra che fino ad oggi era prima in campionato, e lo è tutt'ora, ed addirittura rinforzata da un giocatore della prima squadra e di grande esperienza come Mandragora. Quindi era difficilissimo, ed il fatto di averla vinta meritatamente mi rende orgoglioso di ognuno di loro".