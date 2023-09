Il Milan di Abate in testa dopo la seconda: ecco chi è a punteggio pieno e il prossimo avversario dei rossoneri

Il Milan Primavera di Ignazio Abate è partito con il piede giusto: dopo la vittoria all'esordio, è arrivata anche quella in casa con il Bologna, con il netto risultato di 4-1. Ora i rossoneri sono primi nel campionato Primavera 1, in compagnia di Juventus e Roma. L'avversario che Abate dovrà fronteggiare nella terza giornata è il Sassuolo, che ha 4 punti in classifica, e ospiterà i rossoneri il 16 settembre.