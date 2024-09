Il Milan Primavera torna a vincere un derby dopo 6 anni, Turco esulta: "Milano è rossonera"

Il Milan torna a vincere un derby in campionato Primavera per la prima volta dalla stagione 2017/2018. In mattinata i rossoneri piegano l’Inter fuori casa con il risultato di 3-1, con le reti arrivate tutte nel primo tempo. La squadra di Guidi a metà primo tempo colpisce due volte in pochi minuti con Dutu e Ibra Jr, che nel giorno del diciottesimo compleanno segna il quarto gol in cinque gare di campionato. A fine prima frazione arriva il gol di Mosconi che riaccende le speranze nerazzurre subito spente dal rigore procurato da uno scatenato Magni e realizzato da Bonomi.

A festeggiare questo importante risultato sui propri canali social l'attaccante arrivato in estate dal RB Salisburgo Nicolò Turco, che postando una foto che lo ritrare lottare su un pallone insieme ad un avversario, ha scritto in didascalia, a caratteri cubitali, quali a volerlo urlare: "MILANO È ROSSONERA".