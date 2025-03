La Primavera crolla contro il Verona: la classifica aggiornata

Domenica da dimenticare per il Milan Primavera che crolla in casa dell'Hellas Verona subendo un pesante 4-0 che porta i veronesi a -4 punti dal Diavolo, che comunque rimane quinto in classifica e in piena lotta per i playoff. Tante assenze pesanti per mister Guidi tra infortuni e convocazioni con Milan Futuro ma al di là di questo il poker subito è comunque molto duro. Il Milan non tira praticamente mai in porta e commette diverse leggerezze difensive, che consentono all'Hellas di segnare a ripetizione. Un passaggio a vuoto ci sta ma servirà una bella reazione, indipendentemente dalle assenze, nella prossima gara che non è una partita qualunque: la settimana prossima si gioca il derby.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Roma 58

Inter 58

Fiorentina 56

Sassuolo 54

Milan 47

Juventus 46

Lazio 44

Verona 43

Genoa 41

Monza 37

Torino 36

Cremonese 35

Lecce 34

Cagliari 34

Cesena 30

Atalanta 30

Bologna 26

Empoli 25

Sampdoria 17

Udinese 13