La Primavera torna a vincere: 1-3 al Cagliari con super gol di Camarda

Nella vittoria del Milan Primavera contro il Cagliari per 3-1, c'è sicuramente da segnalare la bellissima rete segnata da Francesco Camarda, autore del terzo gol rossonero. Lancio lungo di Perera per il giovane attaccante milanista che in area si libera di un avversario direttamente con il controllo e poi supera il portiere avversario in uscita con un perfetto tocco sotto. Una rete meravigliosa da stropicciarsi gli occhi da vedere e rivedere.

𝐃𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐩𝐢𝐜𝐜𝐢𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐠𝐥𝐢 𝐨𝐜𝐜𝐡𝐢 ✨



Rete di pregevole fattura per #Camarda nella vittoria del #Milan Primavera sul Cagliari️Stop di sinistro con cui sterza e supera il difensore, tocco sotto di destro per eludere l’uscita del portiere#sportitalia pic.twitter.com/219NrWYGQp — Sportitalia (@tvdellosport) February 4, 2024

Questo il tabellino di Cagliari-Milan, match valido per la 20^ giornata del campionato Primavera 1:

CAGLIARI-MILAN 1-3

CAGLIARI (4-3-3): Wodzicki; Arba, Catena, Cogoni, Idrissi; Balde (33'st Sulev), Carboni (1'st Vinciguerra), Marcolini (33'st Conti); Kingstone (33'st Bolzan), Achour (1'st Simonetta), Konate. A disp.: Iliev; Malfitano, Marini, Pintus, Piseddu, Tymoteusz. All.: Pisacane.

MILAN (4-2-3-1): Raveyre; Magni (27'st Bakoune), Parmiggiani, Nsiala, Perera; Malaspina, Victor; Scotti (43'st Cappelletti), Sala (12'st Stalmach), Sia (27'st Bonomi); Camarda (43'st Simmelhack). A disp.: Bartoccioni, Colzani; Batistini, Liberali, Mancioppi. All.: Abate.

Arbitro: Ubaldi di Roma.

Gol: 15' Nsiala (M), 20' Sia (M), 9'st Camarda (M), 10'st Konate (C).

Ammoniti: 14' Cogoni (C), 38' Sala (M), 25'st Magni (M).