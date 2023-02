Le pagelle del Milan Primavera: Zeroli MVP, Chaka Traoré spina, Simic-Coubis muro

MilanNews.it

Le pagelle di Milan-Lviv, sfida valida per gli ottavi di finale in gara secca di Youth League, terminata 1-0 per i rossoneri con gol di Zeroli:

Lapo Nava 6,5

Attento e concentrato. Nel primo tempo ha un po' più da fare, mentre nella ripresa è da normale amministrazione fino alla girata all'86esimo di Stoliarchuk, bloccata senza problemi.

Bakoune 7

Primo tempo di sofferenza, ma nella ripresa si riscatta con gli interessi pennellando il cross perfetto per Zeroli: il mezzo voto in più è proprio per l'assist che, alla fine, fa la differenza.

Coubis 7

Un po' pasticcione sì, ma molto molto efficace. Insieme a Simic, forma un muro che gli spilungoni ucraini, un po' lenti e macchinosi, non riescono mai a superare. Capitano che porta la sua squadra ai quarti di finale.

Simic 7

Vedi Coubis, ma con un po' più di tecnica e di eleganza negli interventi. Oggi, dove c'è lui, non si passa.

Bozzolan 6,5

Batte una marea di rimesse laterali, per il resto si preoccupa più di stare attento dietro di spingere. Prestazione concreta.