LIVE MN - Primavera, Cagliari-Milan (1-0) - Rossoblu in vantaggio con Conti

58' Conclusione di El Hilali dal limite, ma la conclusione termina sul fondo.

55' Ammonizione per Tramoni.

54' Ci prova Di Gesù dai 25 metri, palla fuori

53' Risponde il Milan: Alesi calcia, ma una deviazione spedisce il pallone in corner.

52' Gol del Cagliari. Conti sfrutta al meglio la punizione guadagnata da Desogus, calciando sul palo di Desplanches e sfera che entra in porta.

51' Fallo di Stanga su Desogus, giallo per il difensore rossonero.

49' Corner per il Cagliari: mucchio selvaggio nell'area rossonera, ma Desplanches fa suo il pallone.

45' Inizia il secondo tempo.

Terminano i primi quarantacinque minuti tra Cagliari e Milan. Molto meglio i rossoneri in questa prima metà di gara, che creano molte difficoltà alla squadra sarda. L'occasione migliore per gli uomini di Giunti arriva verso la fine: Roback sfiora il gol con un mancino che sfiora termina fuori di poco.

45' Fine primo tempo.

43' OCCASIONE MILAN! Rossoneri vicinissimi al vantaggio con Roback: lo svedese controlla al limite dell'area e lascia partire un mancino che termina fuori di poco.

40' Traversone di Alesi per la testa di El Hilali, ma la sfera termina alta.

36' Primo lampo di Capone! Conclusione dal limite dell'area e palla che termina di poco alto sopra la traversa.

33' Ci prova Alesi, D'Anielo para.

26' Roback viene pescato in area di rigore, ma è ottima la chiusura di Obert.

22' Cartellino giallo per il Cagliari: ammonito Yanken.

18' Cagliari che alza il proprio baricentro dopo un inizio a ritmi bassi.

14' Prima grande opportunità per il Milan: Roback viene pescato in profondità da Capone, ma la sua conclusione ravvicinata termina tra le braccia di D'Aniello.

13' Cagliari in difficoltà in questo inizio di gara. I sardi non riescono a sfondare nella metà campo rossonera.

10' Ci prova Roback dal limite dell'area: tiro che termina alto sopra la traversa.

7' Inizio prepotente del Milan, che pressa a tutto campo e si rende pericoloso in fase offensiva.

3' Palla verticale all'indirizzo di Roback, ma D'Aniello legge bene la traiettoria ed anticipa l'ex Hammarby.

1' Fischio d'inizio. Possesso Milan.

- Squadre in campo

Queste le scelte dei due tecnici, rese note pochi minuti fa:

CAGLIARI: D’Aniello; Obert, Palomba, Conti, Delpupo, Desogus, Astrand, Cavuoti, Tramoni, Sulis, Yanken. A disp.: Fusco, Lolic, Zallu, Manca, Masala, Carboni, Caddeo, Schirru, Vitale, Pulina, Secci. All.: Agostini.

MILAN (4-3-3): Desplanches; Coubis, Bosisio, Stanga, Kerkez; Di Gesù, Tolomello, Alesi; El Hilali, Roback, Capone. A disp.: Nava, Pseftis, Obaretin, Nsiala Makengo, Bjørklund, Gala, Rossi, Eletu, Bozzolan, Chaka Traoré. All.: Giunti.

Dopo la brutta sconfitta contro l'Atletico Madrid in Youth League, il Milan Primavera di Mister Giunti è pronto a ripartire in campionato. Tra pochissimi minuti i rossoneri sfideranno il Cagliari, che attualmente sono sopra di quattro punti rispetto ai rossoneri. Sarà un match tutto da vivere e come sempre vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.