LIVE MN - Primavera, Milan-SPAL (0-1) - Ospiti subito in vantaggio

10' Occasione Milan! Discesa dalla destra di Roback, traversone, Alesi ci arriva ma calcia male.

2' Gol della SPAL! Buco clamoroso della difesa del Milan, con Wilke, su assist di Roda, che a tu per tu con Desplanches non sbaglia.

1' Si parte!

Dopo l'ennesima sconfitta stagione contro il Cagliari, il Milan Primavera di Mister Giunti, oggi assente per squalifica, cerca la vittoria e tra pochi minuti sfiderà la SPAL; avversario più che abbordabile per i rossoneri. Sarà un match tutto da vivere e come sempre vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

MILAN: Desplanches; Coubis, Stanga, Bosisio, Kerkez; Alesi, Tolomello, Di Gesù; Traoré, Nasti, Roback. A disposiizione: Pseftis, Obaretin, Makengo, Robotti, Capone, El Hilali, Gala, Rossi, Eletu, Bozzolan. All.: Giunti.

SPAL: Rigon; Borsoi, Saio, Csinger, D’Andrea, Forapani, Orfei, De Milato, Pinotti, Roda, Wilke. A disposizione: Pezzolato, Bugai, Gineitis, Biancheri, Simonetta, Martini, Dell’Aquila, Fiori, Saiani, Fahad, Puletto, Abdalla. All.: Piccareta.