LIVE MN - Primavera, Milan-SPAL (4-1) - Successo ampio dei rossoneri sugli emiliani

Termina qui il match tra il Milan e Spal con un ampio successo per i rossoneri. A segno per gli emiliani Wilke mentre per la formazione di Giunti i gol di Chakà Traorè, Alesi, Gala e Rossi. Dopo la brutta sconfitta con il Cagliari, quindi, il Milan trova il riscatto contro la Spal con il tentativo di rilanciare una stagione non partita nel migliore dei modi

90 - 4 minuti di recupero

88' - Altra occasione per il Milan. Capone prova una conclusione da fuori rasoterra e becca il palo interno

83' - GOOL DEL MILAN! I rossoneri chiudono il match con Rossi. Cross di Capone dall'angolo per Rossi che stacca di testa e infila alle spalle di Rigon.

81' - Occasione per Hilali che calcia verso la porta, non trattiene Rigon ma la difesa della Spal spazza.

77' - Doppio cambio per il Milan: fuori Chaka Traorè e Nasti e dentro Rossi e El Hilali

72' - Il Milan continua a gestire il match con un prolungato possesso palla

67' - Bella azione personale di Chaka Traorè che entra in area, ma viene rimpallato dalla difesa della Spal

63' - Bruttissimo fallo subito da Coubis a metà campo. Milan costretto al cambio, entrerà Obaretin

59' - GOOL DEL MILAN! Appena entrato Gala si inventa un gol straordinario. Servito al limite dell'area da Kerkez, il 24 rossonero prende la mira e mette il pallone all'incrocio dei pali.

58' - Cambio per il Milan: fuori Alesi e dentro Gala

55' - Chaka Traore, tra i più positivi, prova a perforare la difesa della Spal ma non riesce a trovare spazi

52' - Fase di studio tra le due squadre con il Milan che cerca di gestire il vantaggio.

46' - Due cambi, uno per parte: Capone al posto di Roback nel Milan e Gineitis al posto di Pinotti nella Spal

45' - Al via il secondo tempo del match tra Milan e Spal

il Milan chiude il primo tempo in vantaggio. Dopo lo spavento iniziale, i rossoneri hanno ribaltato la partita in pochissimi minuti, prima con Alesi, poi con Chaka Traorè. In questi primi quarantacinque minuti si sono visti sprazzi di vero con Milan, con la qualità di Chaka Traorè e Roback. Ottima anche la prestazione dei difensori, che dopo il gol subito al secondo minuto non sono mai andati in difficoltà.

48' Fine primo tempo.

45' Tre minuti di recupero.

40' C'è solo il Milan: ci prova Alesi, ma non trova la porta.

34' Ci prova Tolomello dalla lunga distanza: palla fuori.

27' Occasione Milan! Nasti cerca e trova Di Gesù, ma il mancino del centrocampista rossonero viene deviato da Rigon. La sfera rimane ancora a disponibile e nel tentativo di prendere palla, Nasti fa fallo e prende anche un giallo.

19' Destro secco di Roback, Rigon mette in angolo.

15' GOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOL! Uno-due incredibile del Milan! Da uno sviluppo di un corner, Chaka Traorè trova il pallone in area, salta un uomo e, a tu per tu con Rigon, non sbaglia. 2-1!

13' GOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOL! Errore clamoroso della difesa biancoceleste che regala palla a Nasti, salta Rigon, serve Di Gesù che non può calciare subito e alla fine la palla arriva ad Alesi. L'esterno rossonero non sbaglia e pareggia la partita!

10' Occasione Milan! Discesa dalla destra di Roback, traversone, Alesi ci arriva ma calcia male.

2' Gol della SPAL! Buco clamoroso della difesa del Milan, con Wilke, su assist di Roda, che a tu per tu con Desplanches non sbaglia.

1' Si parte!

Dopo l'ennesima sconfitta stagione contro il Cagliari, il Milan Primavera di Mister Giunti, oggi assente per squalifica, cerca la vittoria e tra pochi minuti sfiderà la SPAL; avversario più che abbordabile per i rossoneri. Sarà un match tutto da vivere e come sempre vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

MILAN: Desplanches; Coubis, Stanga, Bosisio, Kerkez; Alesi, Tolomello, Di Gesù; Traoré, Nasti, Roback. A disposiizione: Pseftis, Obaretin, Makengo, Robotti, Capone, El Hilali, Gala, Rossi, Eletu, Bozzolan. All.: Giunti.

SPAL: Rigon; Borsoi, Saio, Csinger, D’Andrea, Forapani, Orfei, De Milato, Pinotti, Roda, Wilke. A disposizione: Pezzolato, Bugai, Gineitis, Biancheri, Simonetta, Martini, Dell’Aquila, Fiori, Saiani, Fahad, Puletto, Abdalla. All.: Piccareta.