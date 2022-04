LIVE MN - Primavera, SPAL-Milan (0-4): vittoria importante per i rossoneri

Ottima vittoria dei rossoneri che nella ripresa sono entrati con tutt'altro piglio in campo rispetto alla prima frazione di gioco. In dieci minuti Traore ed El Hilali (doppietta) chiudono il match, poi al novantesimo Rossi sugella una buona prova di squadra con il quarto gol. Una vittoria di carattere dopo le sconfitte nelle ultime giornate.

94' Termina qui il match.

90' GOL DEL MILAN! ROSSI PER IL POKER ROSSONERO! Azione strepitoso di Foglio sulla sinistra che entra in area e mette in mezzo: Rossi deve solo appoggiare in rete! 4-0 Milan!

88' Contropiede molto pericolo del Milan, che arriva in area con Capone: tiro a botta sicuro, Saio in scivolata mette in angolo.

86' Cambi per il Milan: fuori Gala e Borges, dentro Camara ed Eleto.

84' Ritmi bassi in questo finale di partita.

79' Punizione dalla trequarti per il Milan, palla in mezzo e Rossi stacca di testa: altro gran intervento di Magri che evita il 4-0.

77' Capone prova la botta da fuori, Magri si distende ed effettua una bella parata in tuffo.

73' Cambio per il Milan: fuori Nasti ed El Hilali, dentro Rossi ed Omorogbe

65' Risultato in cassaforte, i rossoneri amministrano.

64' Cambio per il Milan: fuori Traore, dentro Capone.

59' GOL DEL MILAN! Ancora El Hilali!! Il numero 11 va in contropiede, riceve al limite dell'area e lascia partire un altro destro ad incrociare, anche questo imparabile! 3-0 Milan!

54' GOL DEL MILAN! El Hilali raddoppia! Controllo al limite, palla sul destro e poi tiro ad incrociare! Imparabile per il portiere, gran gol! 2-0 Milan.

48' GOL DEL MILAN! Chaka Traore la sblocca! Il numero 88 rossonero approfitta di una dormita colossale di tutta la difesa della SPAL, dribbla Magri e deposita in rete! 1-0 Milan!

46' Comincia la ripresa.

48' Fine primo tempo che si chiude senza squilli o particolari emozioni. Partita poco avvincente per ora.

46' Coubis prova a sfondare in area avversaria con un'incursione dalla destra: vince il primo rimpallo, non il secondo. Palla alla SPAL.

45' Saranno tre i minuti di recupero.

44' Gomitata di Gala a palla lontana sul volto di un avversario. Il rossonero ha rischiato molto.

38' Desplanches in uscita bassa in area di rigore salva i rossoneri.

36' Rossoneri che spingono alla ricerca del vantaggio ma manca un po' di precisione negli ultimi metri.

33' El Hilali arriva sul fondo in area e mette in mezzo: cross basso troppo sul portiere, Magri blocca senza problemi.

31' Prima una grande giocata e poi una sciocchezza di Traore: doppio dribbling in area, si intestardisce sullo scartare un altro avversario, perde palla e poi si butta simulando. L'arbitro lo grazie e non lo ammonisce.

28' Gala prova a sfondare centralmente ma viene fermato al limite dell'area.

25' Traore si inventa una giocata e prova a partire in contropiede, un avversario lo atterra a centrocampo: ammonito.

20' Intervento molto pericoloso, ma assolutamente involontario, di Bosisio su un avversario: colpito alla testa, rimane a terra per qualche istante.

15' Partita combattuta, soprattutto a centrocampo. Entrambe le squadre provano a controllare il gioco.

10' SPAL in gol, ma il centravanti era in fuorigioco. Nulla di fatto.

7' Punizione insidiosa di El Hilali, Magri vola e devia in angolo. Bel tiro e bella parata.

5' Nasti prova la botta da fuori, Magri blocca in tuffo.

4' Contropiede Milan con El Hilali, la palla arriva a Traore al limite dell'area ma l'esterno fa una cosa a metà tra un tiro e un cross e spreca tutto.

3' SPAL vicina al gol con Orfei, che incredibilmente a porta sguarnita la spara fuori. Milan graziato.

2' Traore prova l'imbucata centrale per Nasti, che prova l'aggancio in area ma perde l'equilibrio.

1' Fischio d'inizio, primo possesso per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di SPAL-Milan, ventottesima giornata del campionato Primavera 1. Dopo la sconfitta contro il Cagliari, il Milan di mister Giunti è obbligato a tornare a vincere per credere ancora ai playoff. Tra i titolari si rivede Chaka Traore, che torna nell'11 iniziale dopo oltre un mese: l'ultima presenza dal 1’ risale a Napoli-Milan 3-0.

Formazioni ufficiali:

SPAL: Magri; Orfei, Saio, Nador, Borsoi; Marhiyev, Mihai, Sperti; Forapani, Wilke, Boccia. All. Mandelli.

MILAN: Desplanches, Borges, Coubis, Bosisio, Stanga; Foglio, Di Gesù, Gala; El Hilali, Nasti, Traore. All: Giunti.