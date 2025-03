Milan Primavera, domenica il match contro la Roma capolista

Dopo la splendida vittoria di mercoledì contro il Lecce che è valso un posto in finale di Coppa Italia Primavera, che si giocherà contro il Cagliari, il Milan questo weekend torna in campo per la sfida di campionato contro la Roma.

L’appuntamento è per domenica 16 marzo alle ore 11:00 allo stadio Tre Fontane di Roma; i rossoneri saranno ospiti della capolista per una partita che si preannuncia molto complicata. Sarà importante trovare un risultato positivo per tenere il ritmo del treno playoff.

La classifica del campionato Primavera 1

Roma 61

Inter 59

Sassuolo 57

Juventus 49

Milan 48

Lazio 44

Genoa 44

Verona 43

Lecce 40

Monza 40

Cagliari 40

Cremonese 36

Torino 36

Cesena 34

Atalanta 33

Bologna 29

Empoli 26

Sampdoria 18

Udinese 13