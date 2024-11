Milan Primavera, Guidi: "Volevamo di gran forza un risultato positivo, di questo siamo felici ma oggi concessi troppi errori tecnici"

Vittoria fondamentale per il Milan, la prima in questa edizione di Youth League, ma che fatica. Contro uno Slovan Bratislava modesto i rossoneri faticano fin troppo, anche in superiorità numerica. Il gol del momentaneo 1-3 di Bakoune sembra chiudere i giochi nel finale, ma una dormita colossale di tutta la squadra riapre la partita, che poi termina sul 2-3. Tante occasioni sprecate e qualche sofferenza di troppo ma i tre punti rimangono molto importanti. Dopo la partita, questa l'analisi del tecnico rossonero Federico Guidi:

Esperienza ma anche tanti errori

"Cercavamo con grande forza un risultato positivo, per i tanti giovani che abbiamo è stato importante giocare e continuare a crescere con grande ambizione, che è quella di anticipare il nostro potenziale. Oggi abbiamo sbagliato molto purtroppo, tanti errori tecnici, non voglio vedere la paura di sbagliare. Può capitare, ma bisogna ricercare scelte equilibrate".

Una vittoria meritata

"Purtroppo abbiamo concesso due gol per errori, poi abbiamo avuto la grande forza e merito di crederci, penso sia stata una vittoria meritata e che di può dare tanto per consapevolezze future in questo torneo".