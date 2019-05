Milan Primavera in cerca della salvezza: ecco la situazione

Dopo il pareggio, con tanti rimpianti, ottenuto in casa contro la Sampdoria, il Milan Primavera è salito a quota 30 punti, portandosi a +1 dal Sassuolo (29) che domani giocherà in trasferta contro il Torino. Il Genoa è attualmente penutlimo con 28 lunghezze, ma devono recuperare la gara contro la Fiorentina prima dell'ultima di campionato, quando affronterà proprio il Sassuolo. Fiorentina che sarà avversaria anche del Milan nel prossimo turno: un turno non facile per i rossoneri, che dovranno cercare la salvezza in trasferta. Ricordiamo che la tredicesima e quattordicesima in classifica giocano i playout, mentre la quindicesima retrocede direttamente insieme alla sedicesima (Udinese già retrocessa).

Questa la situazione attuale di classifica:

13° Milan 30 (29 partite)

14° Sassuolo 29 (28 partite)

15° Genoa 28 (28 partite)