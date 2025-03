Milan Primavera in finale di Coppa Italia dopo 15 anni: avversario, data e luogo della partita

vedi letture

Il Milan Primavera tiene alti i colori rossoneri e, nonostante sia la squadra più giovane del campionato, non solo è in piena lotta per entrare nei playoff Scudetto ma ieri ha staccato anche il pass per la finale di Coppa Italia Primavera, un trofeo che il Diavolo in questa categoria ha vinto solamente due volte, di cui l'ultima nel 2010. La squadra di mister Federico Guidi ha superato il Lecce al Puma House of Football, grazie alla rete del bomber stagionale Filippo Scotti, qualificandosi per l'atto finale dopo 15 anni.

Successivamente si è giocata la seconda semifinale che è stata vinta dal Cagliari che, in casa, ha battuto ed eliminato la Juventus con il risultato di 2-0 in virtù delle reti di Vinciguerra e Bolzan. La finalissima si giocherà il prossimo mercoledì 9 aprile alle ore 15 e verrà disputata, per l'occasione, in una cornice storica come è l'Arena Civica di Milano.