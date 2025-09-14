Milan Primavera, mister Renna: "Bella vittoria contro il Cagliari, abbiamo dominato. Questi ragazzi crescono e vanno elogiati"

Dopo la bella vittoria sul campo del Cagliari, il tecnico del Milan Primavera Giovanni Renna si è espresso così nell'immediato dopo partita. Tanti complimenti per i suoi ragazzi, con la testa e concentrazione che però va subito verso la prossima sfida contro il Frosinone:

Sulla partita

"È stata una gara dominata fin dal primo minuto, abbiamo avuto 4/5 palle gol e li abbiamo tenuti sempre bassi. Volevo fare i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravi a sacrificarsi tutti, sia chi è partito titolare sia chi è subentrato, hanno dato l'anima per vincere questa partita".

Nuovi esordi

"Hanno esordito altri due ragazzi, Tartaglia e Nolli, hanno fatto benissimo loro e anche Zaramella e Cissé che sono entrati dopo. I giovani stanno crescendo giorno dopo giorno e vanno elogiati. Ora testa al Frosinone".