Milan Primavera, prima sconfitta per i ragazzi di mister Guidi: vince il Genoa 3-1

Termina con una sconfitta il terzo match di campionato per il Milan Primavera di mister Guidi che perde 3-1 in casa del Genoa. Primo tempo subito ad alti ritmi con i rossoneri che trovano il vantaggio dopo 12′ con Sia. Il pareggio del Genoa arriva al 35′ con una grande rete di Arboscello. Tante sanzioni disciplinari tra i rossoneri tra cui anche l’espulsione di Perera che ha costretto il Milan a giocare in 10 per tutto il secondo tempo.

Nel secondo tempo, il Grifone ha raddoppiato con la rete di Venturino. Nonostante la reazione dei rossoneri, il Milan non è riuscito a evitare la prima sconfitta per Guidi subendo la rete del 3-1 da Nuredini. Dopo due belle vittorie nelle prime due gare di campionato contro Udinese (4-0) e Torino (2-0), arriva quindi il primo stop stagionale.