Milan Primavera, sabato l'esordio stagionale in casa contro il Bologna

Il Milan Primavera ha vinto la sua prima partita di campionato nel weekend: 3-1 al Monza nel derby lombardo in casa dei brianzoli. Sabato 2 settembre sarà già la volta della seconda giornata di campionato, l'esordio stagionale in casa per i ragazzi di Ignazio Abate che ospiteranno al Centro Sportivo Vismara il Bologna. Calcio di inizio alle ore 11.