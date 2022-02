Milan Primavera, vittoria nel segno di Nasti: che numeri in questa stagione

Nel pomeriggio il Milan ha trovato un grande successo in casa del Bologna, battendo gli emiliani con un netto 5-2. La squadra di Giunti, quindi, può continuare a credere al sogno Playoff grazie ai gol di Nasti, sempre più protagonista in questa stagione: con la doppietta odierna e la grandissima giocata per la rete di Robotti, l'attaccante numero 9 rossonero, infatti, ha totalizzato 14 presenze, realizzando ben 11 gol e servendo 3 assist.