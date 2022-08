MN - Abate: "È un risultato che sicuramente dà fiducia ai ragazzi"

Fonte: dal nostro inviato, Gianluigi Torre

Al termine della partita contro il Cesena, vinta per 5-1, il tecnico della Primavera, Ignazio Abate, è stato raggiunto dai microfoni di MilanNews.it. Ecco le sue dichiarazioni: "Siamo partiti bene. La squadra era un filino tesa dopo due sconfitte, sentivano la responsabilità di fare una buona gara, di fare risultato. Appena il Cesena è venuto nella nostra metà campo si è avvertita un po' di tensione. Però credo che abbiamo fatto una buona gara in fase di palleggio, in fase difensiva ci siamo schiacciati un po' con le mezze, dovevamo avere più coraggio per uscire in avanti. La squadra è sempre rimasta in partita, abbiamo sempre cercato di giocare con personalità. Risultato che sicuramente dà fiducia ai ragazzi. C'è ancora tanto da migliorare e lo sappiamo".

Sul discorso pre-partita: "Gli ho detto di stare tranquilli e di liberare la testa. In settimana li ho visti bene, così come li ho visti bene a Genova. Oggi al di là di qualche sbavatura in fase difensiva hanno fatto una buona partita in fase offensiva: ci sono state le distanze giuste e la cattiveria giusta nel concludere a rete".

Su El-Hilali: "A me interessa della squadra. Lui è un elemento importante, così come ce ne sono altri. Non sarebbe corretto fare un nome. Dobbiamo crescere e da quelli grandi mi aspetto di più sotto l'aspetto caratteriale per aiutare i giovani. E lo stanno facendo nel migliore dei modi".

Su Ibra: "Mi ha fatto un in bocca al lupo. Era felice per me".

Sulla Youth League: "Sicuramente è un'esperienza importantissima. Perché capiranno i ritmi e la qualità che c'è all'estero. Al di là dei risultati sarà un'esperienza che ci farà crescere sotto tutti i punti di vista".