MN - Bile in prova con il Milan Primavera: sarà valutato da Abate. Era svincolato

Ieri,, durante la partita Primavera tra il Milan e il Torino, ha partecipato alla gara anche Darnell Eric Bile (classe 2005) come giocatore "aggregato" ma non ancora tesserato dai rossoneri. Si tratta di una punta svincolata dal Saint-Etienne, che sarà valutata da Ignazio Abate in questi giorni.

Il regolamento del torneo "Mamma e Papà Cairo" prevede di avere fino ad un massimo di 3 giocatori in prova, aggregati o in prestito se ufficialmente comunicati, esattamente come il Torneo di Viareggio.

di Antonio Vitiello